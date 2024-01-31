Промокоды на скидку YOOX в Казахстане

Отзывы покупателей

Я покупаю на yoox уже давно и очень довольна. Выбираю в основном платья, там большой выбор моделей, цветов и размеров, такие не купишь в магазине. Все вещи оригинальные, есть итальянские марки, есть и Китай. Но это написано и по фото видно. С размером ни разу не ошиблась, у каждого бренда свои параметры, поэтому всегда проверяю. Покупаю довольно бюджетно брендовые вещи, всем советую этот магазин. Люба

Люба 12.08.2017

Заказываю на yoox обувь и сумки. Отличный магазин! Доставляют оперативно, периодически проходят акции с бесплатной доставкой. Заказ всегда приходит в целости и сохранности. Если ловить дополнительные скидки и акции, можно здорово сэкономить) Анна

Анна 27.07.2016

Я так поняла, что магазин в основном специализируется на продаже коллекций прошлых сезонов, но одежда из новых коллекций тоже есть. Насчет вещей для взрослых, могу сказать что мне лично 50/50 - может зависит от вкуса. А вот детская одежда просто класс! Ребенку покупаю, мне нравиться. Доставка много времени не занимает, с оплатой проблем не было. Так что если хорошенько поискать, тут можно найти что-то стоящее. Катерина

Катерина 21.03.2015