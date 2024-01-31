KitchenAid – американский производитель бытовой техники. В фирменном российском магазине бренда можно приобрести чайники, мультиварки, тостеры, кулинарные процессоры, варочные машины, холодильники и различные аксессуары. Большим спросом среди хозяек пользуется практичная и долговечная посуда для приготовления пищи. В разработке новых моделей техники принимают участие профессиональные кулинары, что обуславливает безупречное качество и максимальную функциональность каждого прибора. Интересно, что в интернет-магазине периодически проводятся соблазнительные акции для тех, кто любит готовить. Не упустите шанс получить скидку на выбранные модели кухонных помощников! Добавьте понравившиеся товары в «Корзину» и в соответствующем поле укажите промокоды KitchenAid (kitchenaids.ru) за январь 2024 года в Казахстане. Внизу этой страницы ниже вы найдете актуальную подборку спецпредложений.

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