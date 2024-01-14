Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Красота и здоровье
  4. Косметика
  5. РИВ ГОШ

Промокоды и купоны «Рив Гош» январь 2024 в Казахстане

Активные купоны и промокоды «РИВ ГОШ» январь 2024

Товары с дополнительной выгодой 2000 рублей по коду!
000 Показать код
000 Показать код
Новый год! Косметика с экономией до 70% и еще -300 рублей по коду!
300 Показать код
300 Показать код
-1000 рублей на косметические товары при вводе промокода!
000 Показать код
000 Показать код
Для красоты! Скидка 300 рублей по промокоду на косметику и парфюмерию!
300 Показать код
300 Показать код
Большой выбор косметики, парфюмерии и не только с выгодой 300 рублей по промокоду!
300 Показать код
300 Показать код
Оплачивай покупки долями без переплат!
Открыть купон
Открыть купон
Закажи выгодно в Outlet: до -72% на ароматы и косметику!
Открыть купон
Открыть купон
Скидки до 25% по «Золотой карте» для всех!
Открыть купон
Открыть купон
До 5% бонусов дополнительно за «Любимую категорию» по карте лояльности!
Открыть купон
Открыть купон
Бесплатная доставка!
Открыть купон
Открыть купон
Все акции и скидки магазина «РИВ ГОШ» – в одном месте!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на «РИВ ГОШ»

Мини-парфюм в подарок к заказу по промокоду в «Библиотеке Ароматов»! Все промокоды Библиотека Ароматов (16)
Все промокоды
fum Показать код
fum Показать код
Скидка 200 рублей на азиатскую косметику по эксклюзивному промокоду в Beauty Patches! Все промокоды Beauty Patches (8)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Получи скидку 7% на все для бритья в Britvology по промокоду! Все промокоды Britvology (6)
Все промокоды
us7 Показать код
us7 Показать код
Эксклюзив! Скидка 20% на всю косметику Ansaligy по промокоду! Все промокоды Ansaligy (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 10% на косметику по эксклюзивному коду в Hollyshop.ru! Все промокоды Hollyshop.ru (15)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-10% на первый заказ по промокоду! Все промокоды Cosmetic Star (8)
Все промокоды
T10 Показать код
T10 Показать код
Эксклюзив! Дополнительная скидка 8% по промокоду на косметику и парфюмерию в Randewoo.ru! Все промокоды Randewoo.ru (8)
Все промокоды
_XA Показать код
_XA Показать код
Скидка 300 рублей по промокоду на первый заказ! Все промокоды Галерея косметики (21)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 5% на покупку косметики по промокоду! Все промокоды Kosmetika-proff.ru (6)
Все промокоды
_kp Показать код
_kp Показать код
Любые косметические средства с выгодой 5% при вводе промокода! Все промокоды Letique Cosmetics (6)
Все промокоды
hy3 Показать код
hy3 Показать код
Скидка 5% на натуральную косметику в SiaMarket! Все промокоды SiaMarket (5)
Все промокоды
jxf Показать код
jxf Показать код
-15% на косметику по промокоду от Cult Beauty! Все промокоды Cult Beauty (8)
Все промокоды
U15 Показать код
U15 Показать код
-10% на первый заказ по промокоду! Все промокоды Holy Land (10)
Все промокоды
T10 Показать код
T10 Показать код
-10% на первую покупку по промокоду! Все промокоды GigiShop.ru (7)
Все промокоды
T10 Показать код
T10 Показать код
Косметика для макияжа с дополнительной выгодой 16% по промокоду! Все промокоды ARAVIA (15)
Все промокоды
s16 Показать код
s16 Показать код
-10% по промокоду на заказ! Все промокоды ColourPop (4)
Все промокоды
LIA Показать код
LIA Показать код
Скидка 15% по промокоду на первый заказ косметики MAC! Все промокоды MAC (5)
Все промокоды
E15 Показать код
E15 Показать код
Товары для красоты с выгодой 35% по промокоду! Все промокоды Teana (7)
Все промокоды
y24 Показать код
y24 Показать код
Косметика с дополнительной скидкой 5% по промокоду! Все промокоды L & L Skin (7)
Все промокоды
us5 Показать код
us5 Показать код
Выгода 10% при первой покупке с вводом промокода! Все промокоды Fragrance Direct (2)
Все промокоды
T10 Показать код
T10 Показать код
Показать еще купоны

Похожие предложения

FeelUnique
FeelUnique
Letique Cosmetics
Letique Cosmetics
GigiShop.ru
GigiShop.ru
Галерея косметики
Галерея косметики
Cherry Shop
Cherry Shop
Lime Crime
Lime Crime

Отзывы покупателей

Многие мои знакомые и друзья стали покупать косметику в интернете. Я не стала проходить мимо этой тенденции, учитывая то, что в интернете всё дешевле, а выбор и качество гораздо лучше. В данном интернет-магазине я действительно частенько беру косметику - нравится отличный выбор, доступные цены, доставка тоже радует оперативностью. Пока что проблем не было. :)

  • Елена
  • 25.03.2019

Чаще всего покупаю себе косметику и парфюмерию именно в этом магазине. Заметила, что цены часто ниже, чем в других, да и всегда есть в наличии то, что мне нужно. Качество всего, что там покупала, еще ни разу не подводила, сроки годности всегда в порядке. Ну и всегда приятно, что заказы доставляются очень аккуратно и оперативно, ни разу ничего разбитого или разлитого не привезли!

  • Светлана
  • 28.01.2019

Косметику я покупаю исключительно в этом интернет-магазине, причем не только потому, что тут цены приятные, но и значительно лучше ассортимент, чем в местных магазинах. Город у нас небольшой, а потому всё чаще люди заказывают товары в интернете - вот и до меня дошла очередь. Ассортимент радует, качество косметики в порядке, доставку ждать долго не приходится.

  • Тамара
  • 24.12.2018

Мой любимый магазин для покупки косметики, часто бывают акции и действую промокоды. Качеством всего, что покупала, довольна, сроки годности хорошие. Доходит заказ быстро, хорошо упакованным, ничего не проливается, не разбивается, да и цены лучше, чем в моих местных магазинах, и выбор больше. Спасибо магазину за заботу о своих клиентах и отличный сервис!

  • Ольга
  • 28.11.2018

Регулярно делаю тут покупки и очень довольна данным магазином. Товар тут всегда оригинальный и качественный. Выбор достаточно большой и цены адекватные. Часто бывают скидки и распродажи всякие – потому и можно купить свои любимые бренды гораздо дешевле. Доставку осуществляют всегда оперативно, курьеры вежливые и доброжелательные. Так что мои лучшие рекомендации этому магазину.

  • Ксения
  • 16.11.2018

Хороший магазин косметики и парфюмерии, не зря я здесь начала делать покупки, потому как в местных магазинах цены не такие приятные, да и выбор существенно меньше, всё чаще даже подделки продавать начали - здесь же с этим всё в порядке. Нравится хорошее обслуживание, быстрая доставка, отличное отношение к клиентам. Пока что у меня нет нареканий на этот магазин.

  • Елена
  • 10.09.2018

Очень люблю делать покупки не выходя из дома и этот магазин косметики стал одним из моих любимцев. Процесс выбора товаров и оформления заказа здесь предельно прост и понятен. Делала заказы уже не раз – косметика приходила со свежими сроками годности и тщательно упакованная, ничего не вытекло из тюбиков. Цены очень приятные, особенно если попасть на акции!

  • Анна
  • 20.08.2018

Первый раз в жизни делала заказ через интернет. У меня все получилось. Все что я заказала мне доставили. Что касается самого заказа. Заказ был принят и подтвержден быстро. Такая же быстрая была и доставка. Что касается качества, то проблем нет. Все сроки выдержаны и приложены все сертификаты качества. Посылка упакована отлично. Нет никаких повреждений.

  • ольга комарова
  • 26.07.2018

Сделала заказ недавно: тушь и парфюм от Dior, по ценам оказалось дешевле, чем в аналогичных магазинах, это радует) Да и пришло все в отличном состоянии и оригинальная продукция, аромат пахнет как и должен, тушь не засохшая. Единственное, что немного огорчило, это долгая доставка - чуть больше недели получилось, для такого популярного магазина можно было бы и побыстрее.

  • Irka
  • 30.05.2018

В интернет-магазине очень здорово заказывать, потому что все цены, как по золотой карте, хотя ее наличие не обязательно!!! Поэтому, если надо сэкономить, бегу на сайт;)) В остальном, обычный магазин: все популярные марки, много скидок, акции и бесплатная доставка от определенной суммы. А еще у них недавно появились бьюти-боксы - просто суперские)))

  • Людочка
  • 23.05.2018

Раньше всегда покупала только в обычных магазинах Рив Гош, и вот решила сделать первый заказ в интернет-магазине. Мне очень понравилось!! С заказом пришло куча подарков и пробников, даже больше по количеству, чем купленных продуктов:)) Упаковано все очень надежно, сроки годности все в норме. Еще выбрала Рив Гош из-за того, что цены здесь действительно дешевле, чем в аналогичных косметических супермаркетах. В общем, могу точно всем порекомендовать этот сайт.

  • Inn_a87
  • 15.05.2018

Часто покупаю в этой сети косметику и парфюмерию, мне нравится их система скидок и постоянные акции. Иногда можно купить парфюм почти вдвое дешевле средней стоимости по городу. Консультанты здесь приветливые, могут помочь с выбором и подсказать что-то по товарам. Единственный минус, в период скидок и распродаж их не хватает в торговом зале, так как очень много народу.

  • Анна
  • 29.08.2017

Я доверяю этому магазину, поскольку постоянно покупаю тут парфюмерию и косметику (декоративную и уходовую). Заказывая в Рив Гош, могу быть уверенной в оригинальности, качестве и хороших сроках годности продукции. На сайте часто проходят акции и скидки на различные бренды, постоянно обновляется ассортимент. Доставляют в течение 3-5 рабочих дней, курьером. Довольна!

  • Анна
  • 20.04.2017

Популярная сеть, есть почти везде! И есть у них почти все. Можно самые простые средства по уходу купить, духи, подарки, косметику. Каждый раз даже боюсь заходить, хочется все!!! Удобно, что и интернет-магазин появился. Буду готовить подарки в новому году подружкам)

  • Маша
  • 18.11.2016

Магазин РивГош мне нравится в первую очередь благодаря представленному ассортименту товаров и брендов. Очень часто проводятся приятные акции. А с Золотой картой покупки получаются еще выгодней. Консультанты во всех точках продаж всегда очень вежливы и внимательны. Среди всех магазинов косметики я выбираю РивГош))

  • Мария
  • 26.10.2016

Классно у них покупать что-нибудь по акциям - очень выгодно. И последнее время очень расширился ассортимент. Частенько в ривгоше что-нибудь покупаю, уже привычно, ведь это один из самых первых супермаркетов косметики и парфюмерии в России.

  • Варвара
  • 25.10.2016

Пользуюсь интернет-заказом, т.к. онлайн бывают сумасшедшие скидки на косметику. В обычных магазинах по такой цене продукцию не поймать, захожу редко, да и зачем, когда можно выбрать все, что нужно, еще и по супер-цене. Сомневалась пару раз с цветом - заходила пробовала в магазин по дороге и заказывала наверняка. По качеству все супер!

  • Наталья
  • 03.10.2016

Люблю магазин за частые акции и скидки, иногда после оплаты ЖКХ через ЯМ, мне приходит промокод на скидку 25% в качестве подарка, сразу иду в интернет магазин и покупаю любимый парфюм Банана Репаблик, экономия сумасшедшая, а качество просто бесподобное. Привозят обычно курьеры либо на следующий день, либо через день. Доставка хоть и бесплатная, но иногда еду забирать самовывозом, заодно смотрю что там у них еще есть новенького.

  • Елена Ковтун
  • 26.09.2016

Хороший магазин со множеством акций и подарков и хорошей свежей косметикой, есть возможность получить золотую карту и пользоваться постоянной скидкой на товар. В самом магазине продавцы всегда информируют о новинках, поступивших в продажу и акциях, которые у них проходят, если к товару, который вы берете, полагается скидка или подарок, вам всегда сообщат об этом. Из минусов - не все товары, представленные на витрине, есть в наличии, особенно это касается каких-либо популярных оттенков помады, тонального крема и проч. Что касается интернет-магазина - заказывала однажды, сам сайт внятный и удобный, заказ пришел с небольшим опозданием, но в остальном все было в порядке.В подарок дали несколько пробников.

  • Мария
  • 01.12.2015

Очень хороший магазин косметики! Всегда покупаю в нем парфюмерию, косметику и аксессуары, довольна каждой покупкой. Интернет-магазин работает также четко как и обычный, товары доставляются в срок. Единственная проблема при заказе через интернет это то, что баллы на ДР начисляются очень долго, только после того как они поменяют статус вашего заказа в личном кабинете на доставлен. У меня прошло больше 2-х месяцев, прежде чем это произошло. Других проблем не было. Особенно радует Золотая карта Рив Гош, с помощью которой можно получать скидки в кинотеатрах и различных магазинах-партнерах. Так что всем советую)))

  • Светлана
  • 24.11.2015
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.