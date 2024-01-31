так все в игре нравится, но напрягает то что ресурсы а то есть именно балены за которые практически продается все в игре не где взять ,кроме жемчуга дракона и то там выпадает очень редко,и получается что игроку кроме как донатить нет выбора в игре чтоб подняться, как то ..чтобы вкидывать наличный вот это очень большой минус в игре ..вип это все ясно привилегии ,но даже с випом очень мало плюсов ..и получается чтобы расти в игре нужно бухать туда бабло не мерено ..так что я бы не советовал начинать играть в эту игру людям с пустым кошельком ,особенно детям ..чтобы сберечь их психику..

Drag_

Drag_ 14.02.2016