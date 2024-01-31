Соскучились по приключениям и эпическим битвам? Браузерная MMORPG «Райс оф Ангелс» приятно удивит вас нелинейным продуманным сюжетом, красочной графикой и разнообразием персонажей. Выбирайте мага, лучника или воина и оправляйтесь вершить будущее мира фэнтези. Игра предлагает широчайшие возможности для развития и прокачки героя, наращивания его боевой мощи и снабжения передовым оружием. Создавайте индивидуальный неповторимый облик героя и приобретайте улучшения со скидками по промокодам. Помимо участия в сражениях, вы можете выполнять увлекательные квесты и защищать свои территории он врагов. Активируйте промокоды Rise of Angels за январь 2024 года в Казахстане, чтобы получить бонусы и подарки. Помните, что срок действия кодов ограничен. Список спецпредложений обновляется регулярно: следите за нашими новостями.

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