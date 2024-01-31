Добро пожаловать в Османскую империю, где вам предстоит взойти на престол! Но быть правителем – тяжкая задача. Необходимо будет организовать профессиональную армию, завоевывать европейские территории, повлиять на ход мировой истории, при этом противостоять заговорам недругов и управлять гаремом. Игра завораживает восточным колоритом и открывает широкие возможности для выработки собственной тактики. Чтобы преуспевать в управлении государством, следить придется не только за главным персонажем, но и за его приближенными. С VIP-статусом, который легко приобрести со скидкой по кодам, вы получите доступ ко всем уровням и улучшениям. Окунитесь в мир дворцовых интриг и жарких сражений. Промокоды «Великий султан» за январь 2024 года в Казахстане – уникальный шанс сэкономить на платных дополнениях и достичь впечатляющих результатов.

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