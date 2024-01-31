Файтинг-игра для смартфонов «Шадоу Файт» от российского разработчика Nekki увидела свет в 2017 году. Фанаты предыдущих частей оценили реалистичную трехмерную графику, интуитивно понятный геймплей и захватывающий сюжет. Играть предстоит за одну из трех фракций, каждая из которых наделяет своего представителя особыми умениями и влияет на развитие событий. В режиме дуэли есть возможность поучаствовать в PvP-сражениях и выйти в топ-100 лучших геймеров. Секретные коды помогут обзавестись мощным оружием и прокачаться по максимуму. Верните мир во вселенную теневой энергии! Участвуйте в состязаниях и побеждайте с промокодами «Шадоу Файт» за январь 2024 года в Казахстане. Каждое спецпредложение подарит дополнительные бонусы или уменьшит стоимость платных опций. Обращайте внимание на срок их действия и особые условия использования.

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