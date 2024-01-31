Yandex Disc – это облачный сервис для хранения документов и файлов различных форматов на виртуальном сервере. Программой легко пользоваться на ПК, а также на смартфоне или планшете благодаря фирменному приложению. Можно просматривать, редактировать загруженные материалы и настраивать доступ к ним. Информация, содержащаяся в одном аккаунте, доступна с любого устройства. Пользователю выделяется пространство объемом 10 Гб. Его легко расширить, купив платную подписку. С купоном по акции можно не только сэкономить, но получить приоритетную поддержку, блокировщик рекламы, безлимитное скачивание и другие полезные опции. Промокоды Yandex Disc за январь 2024 года в Казахстане – альтернативный способ получить выгоду при использовании популярного хранилища. Получите дополнительное место или скидку на обслуживание и не забудьте, что на promokodus.com регулярно появляются новые вкусные предложения.

Подробнее Скрыть