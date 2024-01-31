Sonner Af Vinden – российский бренд мужской одежды, построенный на эстетике скандинавской культуры. В интернет-магазине представлены футболки, толстовки, жилеты, пуховики и другие товары с принтами в нордическом стиле: драккары викингов, изображения бога Тора, голова ястреба, мифические животные и другие символы, отсылающие к сказаниям северных народов. В дизайне некоторых предметов гардероба используются отдельные элементы с флагов Скандинавии. На сайте регулярно проводятся акции по снижению цен на избранные модели. Доставка – по всему миру, при этом по России твой заказ привезут бесплатно при определенной сумме в «Корзине». Есть возможность обмена и возврата в течение 14 дней со дня получения. Хочешь покупать стильную и теплую одежду для мужчин с экономией бюджета? Выбирай актуальные промокоды Sonner Af Vinden за январь 2024 года в Казахстане и наслаждайся выгодными приобретениями для органичного образа!

Подробнее Скрыть