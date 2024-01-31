Промокоды «Колеса Даром» в Казахстане
Активные купоны и промокоды «Колеса Даром» январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на «Колеса Даром»
Истекшие купоны «Колеса Даром»
Отзывы покупателей
Попал на отличную акцию от Колеса Даром – взял комплект летней резины и получил шиномонтаж бесплатно. Скоро переобую свою машинку.
- Владислав Д.
- 07.03.2019
Да, зима близко, и для меня это не супер веселая новость, потому что, как ни крути, а резину менять надо. Давно хотел себе всесезонки, потому что многие говорят об их надежности, да и менять не нужно по два раза в год. Заказал на Колесадаром – очень уж промокод был соблазнительный, и доставка разными транспортными компаниями, так что можно найти выгодный вариант. Обещали привезти за три дня, успею поменять до снега.
- Иван
- 30.11.2018
Название говорит само за себя. Нашел в интернете самый дешевый вариант, но в магазине нужной мне резины (Pirelli) не оказалось. Обещали привезти утром. Чуть опоздали, но я все равно очень доволен и ценой и качеством.
- Фарик
- 23.09.2018
Промокод при регистрации на скидку 3% на первый заказ от 5000 рублей - это супер!
- Анна
- 02.09.2018
Магазин оставил после себя хорошие впечатления. Продавцы-консультанты грамотные и компетентные, помогли сориентироваться в товаре и выбрать подходящий. Ассортимент большой, ждать привоза тоже не пришлось ,все было в наличии. Есть бонусная программа для последующих покупок, интересные акции, нормальные цены на товар. В общем, я взяла магазин себе на заметку,буду покупать тут еще.
- Орлова Мария
- 28.12.2015