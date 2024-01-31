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Промокоды ASOS в Казахстане

Активные купоны и промокоды ASOS январь 2024

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Отзывы покупателей

Моя сестра решила подготовить свадьбу самостоятельно и отказалась от клише. Поэтому вместо зефирно-пряничного белого платья мы нашли чудесное тюневое в пудровом цвете на сайте Asos. Размерная сетка весьма понятная, у нас проблем не возникло. Удобно, что прямо на сайте можно отследить посылку. А еще нам тут же дали промокод на следующую покупку, и я уже присмотрела платья подружкам невесты.

  • Тара А.
  • 07.02.2019

Ну это просто мой фаворит! Всегда там одежду покупаю, уже не помню, когда последний раз по магазинам ходила. На выпускной платье тоже там купила, ни у кого такого не было) да и повседневная одежда почти вся оттуда)) Доставка курьером за неделю еще и бесплатно, всегда выручает!

  • Ольга
  • 18.12.2017

Отхватила себе на Асос чудесный костюмчик и шарфик! Подруга обзавидовалась. Но только если бы не Черная пятница, бы я себе такие вещи не смогла купить. Шарфик мягкий, приятный на ощупь, костюм по фигуре. Сразу надела на вечеринку, правда, пришлось сразу его постирать – поставила пятно от вина. Но, что еще удивительней – вопреки прогнозам завистников, костюмчик после стирки не сел и форму не потерял. А купила я его невероятно дешево благодаря скидкам и промокодам на сайте. Никто не верит на счет цены! А я буду продолжать покупать все по акциям.

  • Эля
  • 26.11.2017

Все мои друзья уже давно пользуются ASOS, но у меня как-то все не доходили руки до этого сайта. Увидел очень заманчивый промокод к Black Friday и не устоял. И не зря, по распродаже удалось купить себе и жене по зимней куртке с большой скидкой (около 70%). Очень довольны, качество отличное, доставили быстро – уже к концу ноября носили свои обновки.

  • Илья
  • 26.11.2017

Покупала себе платье на выпускной и босоножки года 2 назад, все здорово, а главное не пришлось устраивать эти "рейды" по всем магазинам. Прикольно, что можно посмотреть каждую вещь на моделе на видео, так что кота в мешке не получишь) Ну а сейчас там куча супер модной одежды, в обычных магазинах не всегда такое найдешь)

  • Мария
  • 23.09.2016

Магазин неплохой. Заказываю там одежду и аксессуары, нареканий никаких. А вот с костюмом для мужа вышла заминка: заказали, получили посылку (кстати, доставка была бесплатной), а он оказался не такого цвета,как на фото. Да и в принципе превратил супруга в современную версию советского инженера. Пришлось отправлять посылку обратно, но к чести магазина сработали они на отлично и деньги вернули без лишних вопросов.) Так что asos можно доверять. Даже если вещь не подошла, они ведут себя крайне корректно.)

  • Анна
  • 26.07.2016

Пока заказывала только один раз, но уже в восторге! Купила очаровательное белое платье Elise Ryan, качество отличное, размер в размер, цена приемлемая, выгляжу в нем просто потрясающе и доставили быстро и бесплатно. Также, смогла оплатить заказ онлайн, и еще получила скидку за регистрацию. Ну очень довольна покупкой и работой интернет-магазина :))))

  • Elizaveta
  • 30.03.2015
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