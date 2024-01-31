«Лига ангелов: Небесная ярость» – новый релиз легендарной серии MMORPG. Действие происходит в фантастическом мире, жители которого страдают от гнева богов. Пользователям нужно собрать отряд отважных воинов, остановить разрушения и вернуть мир и покой на небеса! Сюжет игры дополнен увлекательными квестами и многопользовательскими боями. Участникам предстоит исследовать таинственные подземелья, сражаться за ценные награды и собирать снаряжение для битвы. Вас приятно удивят яркие спецэффекты, анимированные дополнения, красочная графика и разнообразие персонажей! Вам не придется тратить деньги на установку, но для активации дополнительных возможностей пригодятся коды (codes) и промокоды League of Angels: Heaven's Fury («Лига ангелов: Небесная ярость») за январь 2024 года в Казахстане. Ищите их в нашем электронном каталоге и выбирайте самые выгодные предложения!

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