Купоны и промокоды «Пет Шоп» в Казахстане
Активные купоны и промокоды Petshop.ru январь 2024
Отзывы покупателей
С ПэтШоп познакомилась случайно. В интернете искала клетку для своего попугая. Ну очень удобный сайт. Животные (и птицы) разделены на категории, а в этих категориях еще одни категории... Так вот, сделала заказ на сумму (точно не помню) вроде 3000, и получила бесплатную доставку, которая, кстати, курьерская, прямо до дома и, к слову, ее можно получить сделав заказ всего на 749р. Заказ приехал вовремя, курьер позвонил заранее, уточнил время и всё вовремя доставил. Я довольна сервисом и качеством.
- Алина
- 26.09.2016
Не помню уже,где нашла этот магазин, но мне понравился он своим удобным сайтом и приемлемыми ценами. Минус только, что для не-питерцев не очень выгодно заказывать у них по мелочи из-за платной доставки. Служба доставки работает хорошо, доставляя все в оговоренные сроки, способов оплаты несколько. Вообще персонал приятный, вежливо общается и оперативно реагирует. Еще сталкивалась с проблемой отсутствия товара в фактическом наличии, приходилось подождать, пока товар привезут.
- Алена
- 01.11.2015