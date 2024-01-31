«Босслайк» – сервис раскрутки аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. С его помощью легко вывести в топ страничку в «Инстаграме», «ВКонтакте», «Твиттере», на Facebook и YouTube. Услугами сайта воспользовались уже 3 миллиона пользователей. Зачем это нужно? Группа или паблик с большим количеством «лайков» и подписчиков вызывает доверие и интерес, ее проще использовать в рекламных целях и для создания интернет-бизнеса. Просмотры и «ретвиты» повышают активность сообщества, а фото с наибольшим количеством комментариев и «сердечек» выиграет любой конкурс. Услуга продвижения предлагается бесплатно, но вы можете ускорить процесс, применив эксклюзивный купон. Мы собрали актуальные промокоды Bosslike за январь 2024 года в Казахстане и проверили каждый. Вам осталось лишь выбрать подходящий и активировать его в указанный срок.

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