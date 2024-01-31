Компания «Регард» занимается продажей качественной офисной и компьютерной техники с 1992 года в Казахстане. В надежности магазина убедились уже многие клиенты, которые возвращаются сюда вновь и вновь за новыми товарами. Доставка осуществляется курьером или по почте. Кроме того, действуют точки самовывоза. Ассортимент магазина включает в себя автомобильные аксессуары, ИБП, видеокарты, бытовое оборудование, материнские платы, манипуляторы, кабели, колонки, планшеты, ноутбуки, наушники и многое другое. Время от времени проводятся распродажи. После активации промокода Regard за январь 2024 года в Казахстане вы мгновенно получите скидку на товары определенной категории. Теперь покупка техники доступна каждому! Используйте промокоды «Регард» при оформлении заказа и экономьте!

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