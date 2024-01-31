Промокоды Print Bar в Казахстане

Отзывы покупателей

Заказывали в Принт Баре одинаковые футболки для девичника и мальчишника перед свадьбой друзей. Получилось очень забавно, после торжества разобрали их на сувениры. С бонусными кодами, которые нашлись здесь, 20 штук футболок нам отпечатали со скидкой. Спасибо Принт Бару и вашему сервису за возможность сэкономить! Леночка Г.

Леночка Г. 04.02.2019

Сразу же после заказа позвонили, все разъяснили. Где забирать, сколько по стоимости, помогли определиться с доставкой. В течении всего движения заказа на пункт выдачи приходили смс в случае готовности товара к отправки, прибытии его на пункт, каких-то задержек и прочего, я всегда знал, что с моим заказом происходит. И несмотря на то, что отправка со склада была несколько позже, товар пришел даже раньше. Так что к доставке вообще никаких вопросов. Так же при оформлении заказа предлагали различные интересные решения и предложения, что тоже немаловажно. Очень приятный консультант, с которым было замечательно продумывать свою покупку. Так же товар пришел в отличном состоянии, никаких нареканий к качеству нет. Отлично все прошито, очень яркий и стойкий принт. Качество вызывает только восхищение. В случае изменения заказа, или его дополнения, всегда идут навстречу, нет никаких проблем. Андрей

Андрей 31.01.2019

Заказала к Новому году в Print Bar футболки, получились красивые и яркие. Потом заказала свитшот сыну. Тоже печать очень яркая, материал приятный и мягкий, жаль, что не очень качественный. Заказ пришёл быстро, привез курьер. В целом, осталась довольна. Маргарита

Маргарита 28.01.2019

Заказ был сделан 12 .02.2018г. оператор не позвонил, подготавливали футболки до 15.02.18 позвонили назнали доставку на 17 число, доставки не было, 21 числа позвонила узнать, где же все таки мой заказ. Отправили звонить в службу доставки, позвонили, договорились на 22 , не поверите - опять не доставили! На 23.02 мужчины остались без подарков! Светлана

Светлана 22.02.2018

Качество печати оставляет желать лучшего. По фото с сайта вы никогда не можете быть уверены, что конечное изделие будет выглядеть так же, потому что картинки при печати увеличивают и они сильно теряют в качестве. Качество материала футболок очень низкое – синтетика, если футболка черная, то на швах будет проглядывать белый подклад. Фасон тоже подойдет и устроит не каждого. Но всё это оценить по фото с сайта невозможно. Форма обратной связи на сайте сделана так, чтобы минимальное количество людей могли ей воспользоваться. Возвращать деньги за товар надлежащего качества отказываются. Да даже стоимость доставки до города являющегося административным центром региона России они не могут рассчитать сразу и правильно, пришлось доплачивать. Цена совершенно не соответствует качеству. Александр

Александр 02.09.2017

Заказывала у них футболку со своей надписью. Состав ткани конечно на любителя, но надпись качественная. Думаю после стирки с ней ничего не случится. Хорошее решение для футболок на флеш-мобы или командные мероприятия. Оля

Оля 24.06.2017

Недовольна. Заказывала футболку, с размером угадала, рисунок чёткий (ещё не стирала). На этом всё хорошее заканчивается. Ткань - синтетика чистая, один рукав вообще не прострочили. Таких денег не стоит. Анна

Анна 20.01.2017

Вот соберитесь все и напишите заяву, а то сутками вижу изящную рекламу, а фибра между прочим ткань для изготовления тряпок для мытья полов и для кухни. И пусть не врут про 60% хлопка, эту тонкую ткань закупают в Китае, я брать у них точно не буду. Зина

Зина 28.12.2016

Делал заказ на почти 4000р. То что прислали, оказалось мало по размеру, хотя размер был именно такой какой я всегда ношу. Отправил обратно, с заявлением на обмен, всё как положено. В итоге они за даже не соизволили забрать товар с почты. По телефону говорят ничего не знаем и т.п. Обмен делать не хотят. В общем сплошной развод. Дмитрий

Дмитрий 11.10.2016

Заказывала ребёнку свитшот и худи. На картинке одно, на деле-другое. Рисунка кусками не хватает, качество ткани отвратительное, синтетика. Таких денег не стоит. Плюс ко всему бракованные – длина плеч разная, соответственно, и длина рукавов. Деньги вернули без проблем и за пересылку, и за товар. Ирина

Ирина 14.04.2016

Итак, по существу. Ткань вполне нормальная для свиншота, это же не толстовка и не свитер. Качество краски, изображения - ну, пойдёт. А вот дальше одни вопросы. Во-первых, покрой :туловище свободно, хорошо, но очень узкие рукава, а я ведь далеко не культурист, скорее шахматист. Полное несовпадение лицевой и тыловой частей и, воротниковая планка выполнена не из однотонного материала, а цветного, смотрится как на клоуне. Юрий

Юрий 30.03.2016

Заказывал 2 свитшота, по размеру - претензий нет, качество - гольная синтетика, скатывается, рисунок нечеткий, не рекомендую - не стоит этих денег Владислав

Владислав 18.03.2016

Заказывала футболку со своим дизайном. К качеству футболки и печати претензий нет. Только ошиблись с биркой размерной, вместо S размера. была бирка от M. Просила сделать заказ как можно скорее (в течение 4 дней) - сделали, но есть огромные притензии конкретно к вашему дизайнеру..если он у вас вообще есть. Было просто дико обидно, что я заметила огромнейший его косяк, только когда уже подарила человеку футболку. ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПОМЕТКУ ДИЗАЙНЕРУ, КОТОРЫЙ ЕЁ ДАЖЕ ВИДИМО НЕ ЧИТАЛ. ЗАДНЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ФУТБОЛКИ НАПЕЧАТАНО БЫЛО НЕ ПРАВИЛЬНО! Я сама дизайнер и делала изображения так, чтобы задняя часть совпадала с передней и выглядела единым целым: в итоге я получила какую-то ерунду. ДИЗАЙНЕР НЕ ЧИТАЛ, ЧТО НАПИСАНО В КОММЕНТАРИЯХ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕГО! Впредь я ещё сто раз подумаю, прежде что-то у вас заказывать. Вероника

Вероника 24.01.2016