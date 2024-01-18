«Тануки KZ» – семейный ресторан азиатской кухни в Казахстане. В большом каталоге можно отыскать множество блюд для заказа: всеми любимые роллы и суши, сашими и дим-самы, закуски, салаты, супы, горячее, десерты, напитки и соусы, а также детское и вегетарианское меню. Приобретай с выгодой большие сеты для компаний, ланчи, а также акционные товары. Ассортимент, как и специальные предложения, постоянно обновляются, даря гостям море новых удовольствий. А еще вступай в программу лояльности и оплачивай бонусами дальнейшие покупки. Доставка действует по городу в течение сорока пяти минут. Оплата возможна любым удобным способом. Скачивай приложение на смартфон и пользуйся в любой момент. Активируй при оформлении промокоды на скидку и промо коды «Тануки» за январь 2024 года в Казахстане, чтобы получить приятные подарки и снижение стоимости, а также отличное настроение от вкусного перекуса!

Подробнее Скрыть