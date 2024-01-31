Paladins – это многопользовательский моба-шутер в стиле фэнтези, который погружает игрока в мир ярких персонажей. Вы наверняка полюбите его сочную рисованную графику, оригинальные моды групповых битв, уникальные способности чемпионов, которые легко прокачать с помощью промокодов. Выбирайте наиболее удобный режим игры в зависимости от того, хотите ли вы захватывать точки, перевозить грузы, соревноваться за рейтинг или оттачивать навыки. Внутриигровые карты позволяют получать различные бонусы и улучшения. У вас также есть возможность совершать покупки по кодам дополнительного снаряжения, дающего преимущества перед врагами. Промокоды «Паладинс» за январь 2024 года в Казахстане – отличное решение для тех, кто хочет побеждать и не тратить при этом реальные деньги. Обратите внимание на то, что срок действия каждой акции ограничен.

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