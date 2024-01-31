Uber KZ – мобильное приложение для вызова такси. Выбери точку отправления и конечный пункт поездки, и система автоматически рассчитает стоимость обслуживания! Ты сможешь добавлять остановки, чтобы подвозить друзей или заезжать по пути в супермаркет. В одной заявке можно указать до трех адресов. Номера телефонов водителей будут оставаться в «Личном кабинете» в течение суток. Для оплаты сервиса можно воспользоваться наличными деньгами или картой, привязанной к аккаунту. Разработчики предусмотрели множество полезных опций, в том числе сохранение избранных маршрутов или заказ машины для другого человека. Компания предлагает различные тарифные планы. Промокоды «Убер» (Uber KZ) за январь 2024 года в Казахстане обеспечат тебе максимальную выгоду при расчетах! Следи за обновлениями в списке акций, ищи в нем оптимальные варианты и активируй их, чтобы экономить деньги или зарабатывать бонусы!

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