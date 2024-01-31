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Акции и промокоды «Авто.ру» в Казахстане

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Отзывы покупателей

Супер!!! Работает!

  • Вячеслав
  • 02.11.2017

Продавали с мужем здесь нашу предыдущую ласточку. С утра отсняли, в обед сделали объявление, в 9 вечера уже писали договор. Честно говоря, не были готовы к такому шквалу звонков) Все супер)

  • Анна
  • 28.07.2016
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