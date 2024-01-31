Lifesum – отличное решение для людей, которые заботятся о своем здоровье! С помощью удобного мобильного приложения вы сможете улучшить самочувствие, избавиться от лишних килограммов или, напротив, набрать недостающий вес. Кроме того, здесь предусмотрен счетчик выпитой воды. Разработка порадует пользователей уникальной функцией считывания штрих-кодов с продуктов питания. Вам не нужно вводить огромное количество данных вручную! Программа синхронизируется со многими приложениями для контроля физической активности. Вы можете также настроить индивидуальные уровни поступления питательных веществ в организм. Воспользуйтесь всеми возможностями проекта, активировав промокоды и коды купонов Lifesum за январь 2024 года в Казахстане! Для получения доступа к платному контенту теперь необязательно тратить много денег. Позвольте себе максимум возможностей при минимальных вложениях!

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