Интернет-магазин DuffCar предлагает автомобилистам эксклюзивные коврики из инновационного и экологически чистого материала EVA. Благодаря поверхности, покрытой ромбовидными ячейками, изделия собирают на себе всю пыль и предотвращают распространение грязи по салону. Продукция легко очищается и прекрасно переносит температурные перепады. Фирменные коврики производятся под конкретные модели авто: на официальном сайте вы за несколько минут найдете подходящий товар в элегантном цветовом решении. Для безупречной фиксации к полу аксессуары оснащаются специальными липучками. Решили обновить внутреннее пространство своей машины? Поспешите активировать текущие промокоды DuffCar за январь 2024 года в Казахстане, чтобы совершить покупку в магазине на самых привлекательных условиях. Окно для ввода номера купона отобразится в «Корзине» после добавления в нее выбранных позиций.

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