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Промокоды Bookmate в Казахстане

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Пользуюсь около года, читалка отличная! Здорово, что можно смотреть, что читают друзья, есть огромное количество всевозможных подборок. Сервис удобен для тех, кто читает много. В среднем скачивание одной книжки с литреса стоит около 100-150 рублей, подписка на месяц букмейта - что-то около 200-300. Экономия налицо! Плюс действительно огромный выбор книжек на любой вкус. Не понравилось автоматическое продление подписки: деньги списываются с карты автоматичеки. Пришлось лезть отключать вручную. А в остальном сервис классный!

  • Анна
  • 04.08.2016
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