Platina – бренд ювелирных украшений, работающий на рынке с 2004 года в Казахстане. В линейке представлены кольца, серьги, подвески, броши, колье, браслеты, соул-браслеты и цепи из самых различных металлов, со вставками и без. Также есть варианты для пирсинга. Ассортимент магазина подходит для женщин, мужчин и детей и регулярно пополняется новыми трендовыми коллекциями. Компания отличается многоуровневым контролем качества изделий, соответствием высоким стандартам и актуальностью моделей. Доступны удобные способы оплаты заказа, покупка долями и бонусная программа. Если ты хочешь сделать подарок, но не знаешь какой, то можешь приобрести подарочные сертификаты с разным номиналом. Чтобы купить современные и красивые ювелирные изделия себе или в подарок близким и при этом сэкономить, примени промокоды «Платина» (Platina Jewelry) за январь 2024 года в Казахстане с нашего сайта! Скорее пополняй «Корзину», пока сроки действия предложений не кончились!

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