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Отзывы покупателей

Я всегда беру косметику в интернете. Запомнила любимые цвета и ароматы и теперь только докупаю то, что заканчивается, в Летуаль. Недавно наткнулась на отличную опцию: вводишь промокод при оплате и получаешь скидку и маленький бонус (какой-либо подарок). Обновила косметичку выгодно, всем советую!

  • Лиля
  • 27.01.2019

Мне нравится, что такое большое количество марок собрано в одном магазине. Можно выбрать что-то попроще и подешевле, а под настроение и пошиковать.

  • Александра
  • 30.09.2018

Косметику покупаю редко, но раз в год приходится обновить косметичку. На Черную Пятницу увидела здесь специальный промокод на скидку на все средства (и декоративную косметику, и уходовую, и парфюмерию) в этом магазине. Не знала, что у них оказывается есть бесплатная доставка (в Питере от 2 тысяч рублей), обычно всегда приходила в сами магазины в торговых центрах. На этот раз воспользовалась, на эту сумму, необходимую для бесплатной доставки, набрала кучу всего, так как попала под распродажу, плюс еще и промокод дал дополнительную скидку. Кстати, даже нашла плюсы в таком способе покупки косметики, в торговых залах иногда нет в наличии тех продуктов, за которыми ты туда пришла, а в интернет-магазине такого практически не бывает. В общем, доставили все в целости и сохранности, все на месте, упаковка не нарушена, все оттенки именно такие, как и заявлялись при покупке. Это невероятно удобно!

  • Олеся
  • 28.11.2017

В Летуале косметикой закупаются, мне кажется, все. Нравится, что даже если в магазинах акция закончилась, на сайте еще можно купить нужный товар со скидкой. К тому же очень хорошо, что сразу отображается цена по карте и со скидкой – не надо высчитывать самой и думать, что тебя обманут. Удобно и быстро, особенно если знаешь, что собираешься купить.

  • Ирина
  • 15.12.2016

Очень хорошие скидки и акции проходят! Люблю когда 2 по цене одного проходит. Можно много потрясающих духов взять, либо средства гигиены или косметики. Много мелочей, как пилочки, мочалки, ватные тампончики во время акций почти за бесценок или бесплатно! Поэтому во время акций люблю посещать этот магазин))) Поэтому советую во время распродаж и акций бежать в Летауаль, не пожалеете!

  • Иришка
  • 22.11.2016

Цены неоправданно большие в Летуаль. Но есть интересные товары, которых больше нигде не встретишь. И бонусная система намного выгодней, чем в других. С бриллиантовой картой цены становятся ниже, чем в любом другом магазине, наверное поэтому они изначально завышены. И акции у летуаль щедрые частенько))

  • Мила
  • 25.10.2016

Из достоинств - большой ассортимент, можно протестировать косметику, очень часто проходят выгодные акции и распродажи. Из минусов - цены без акций слегка завышены. Недавно у меня был день рождения, захотелось побаловать себя новым и духами, и я была приятно удивлена, что у них есть акция -30% в день рождения! В общем плюсы перевешивают минусы, магазин люблю и рекомендую всем!

  • Алина
  • 28.09.2016

Неплохой магазин. Часто проходят акции, но здесь нужно смотреть по цене, на сколько выгодно получается. Хороший выбор парфюмерии, ни разу не усомнилась в оригинальности духов. Доставка по времени заняла 3 дня. Отличный вариант, если не хочется идти в магазин и стоять в очереди!

  • Анна
  • 28.07.2016

Летуаль это практически всегда огромные скидки, дешевле чем там нигде не найдете. Но вследствие этого полупустые полки постоянно. Кроме того был печальный опыт с дорогим парфюмом Shiseido Ever Bloom. В магазине запах понравился, а дома потом надушилась и они выветрились меньше чем за 2 часа, после чего остался какой-то неприятный запашок сухой такой, в общем очень разочарована, стоили они со скидкой где-то 2 тысячи. Но судя по свойствам рублей 300 им красная цена, очень похоже на дешевую подделку. Но выяснить это не представляется возможным. Одна знакомая тоже покупала свои любимые духи от Chanel и говорила что они у нее тоже очень быстро выветрились, как будто подделка. В общем духи в Летуале больше покупать как-то не хочется. Приобретаю парфюмерию в Рив Гош и всегда все отлично.

  • Елена, Спб
  • 24.11.2015

Хороший интернет-магазин, доставляют в течении 3-5 дней в Санкт-Петербург, все четко и надежно. Особенно понравилось, что можно онлайн оплачивать заказы. Также учитывается скидка по дисконтным картам, часто проводятся различные акции. Многие товары можно купить дешевле, чем в РИВ ГОШ.

  • Светлана
  • 27.09.2014
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