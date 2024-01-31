Robokassa – это продвинутый сервис, позволяющий продавцам принимать оплату от заказчиков, если платежи осуществляются с помощью банковских карт, мобильных операторов, электронных систем, через терминалы и т. д. Компания осуществляет быстрое подключение и безопасное проведение операций по передаче данных. Важно, что комиссия с покупателя не взимается. Большое количество тарифных планов позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант для успешного ведения бизнеса. Для удобства использования сервиса разработаны функциональные приложения для смартфонов. Промокоды Robokassa («Робокасса») за январь 2024 года в Казахстане позволят вам сэкономить при использовании этого ресурса. Мы размещаем наиболее выгодные купоны на скидку, доступные каждому. Обращайте внимание на срок и условия действия каждого спецпредложения.

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