Атмосферная стратегия «Викинги» доступна для прохождения онлайн или с портативного устройства. В суровом мире скандинавских воинов вам предстоит создавать кланы и армию, тренировать персонажа, развивать поселение. Всё это необходимо, чтобы одержать победу в битве королевств и завоевать ценные ресурсы. Игровая карта прописана с учетом реальных исторических событий. Присоединиться к мировому сообществу поклонников «Викингов» можно бесплатно, однако для ускорения прокачки героя и получения мощного оружия вам понадобится внутриигровое золото. Используйте особые коды, чтобы приобрести его со скидкой. Добывайте редкие материалы и отстраивайте могущественные города, боритесь за власть и титул, завоевывайте места силы. С промокодами Vikings: War of Clans за январь 2024 года в Казахстане вы сможете добиться преимуществ без существенных финансовых затрат. Свежие спецпредложения размещаются внизу данной страницы регулярно.

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