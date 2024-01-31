Промокоды и купоны «Сулпак»
Активные купоны и промокоды «Сулпак» январь 2024
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Отзывы покупателей
В Sulpak оформлял заказ на соньковкую камеру. После оформления мне позвонил менеджер и вежливо спросил, когда мне удобно будет встретить курьера. Я, если честно, был удивлен, что дату доставки выбирал сам. В других магазинах дату назначали автоматически, что было крайне неудобно.
- Андрей
- 23.08.2018
Олег Валерьевич путает Сулпак с каким-то другим магазином. Sulpak всегда честно выполняет свою работу. У меня ни разу не было ситуаций, при которых я не получала бонусы или подарки. Все бонусы зачислялись в соответствии с правилами, которые указаны на сайте магазина.
- Анна
- 03.08.2018
Хотите получить головную боль и нервотрепку? Тогда купите что-нибудь в Сулпак! Здесь вам предложат бонусы, которые забудут зачислить. Подарки, которых нет. Сервисное обслуживание, которое вы вряд ли дождетесь. Здесь вам также могут предложить возвращенный или просто б/у товар.
- Олег Валерьевич
- 02.04.2018