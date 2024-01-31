Яркая и увлекательная игра для смартфонов «Катс» (Crash Arena Turbo Stars) – это мир невероятных боевых машин и сражений. Вашим героем будет кот, мечтающий победить противников и заполучить лучшую кастомизированную технику. Сочные цвета, динамичные схватки и возможность создания уникального дизайна механизмов не оставят вас равнодушным! Игрушка поддерживает режим командных и PvP-боев. Победитель получает мировую славу и доступ к прокачанным и коллекционным деталям. Ускорить развитие можно с использованием bonus codes. Они дают право на получение скидок при покупке снаряжения. Приложение доступно в AppStore или Google Play. Мы тоже любим повеселиться! Внизу этой страницы мы собрали все активные промокоды CATS за январь 2024 года в Казахстане. Теперь вы легко отыщете подходящее предложение в списке и активируете его. К бою!

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