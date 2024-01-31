iSpace KZ – это надежный интернет-магазин техники для дома и разнообразной электроники от Apple и других известных брендов в Казахстане. В ассортименте телевизоры и ноутбуки, смартфоны и часы, наушники, различные аксессуары и много иных полезных устройств. Сервисные центры работают уже в части городов по стране и осуществляется ремонт товаров. Доступно много классных акций, распродаж и спецпредложений, следи за новостями и не пропускай ни одной. Доставка работает по территории страны, а по Алматы и Астане курьер прибудет в течение трех часов после оформления. Оплачивай свободно подходящим образом в пунктах самовывоза, при доставке или онлайн, через сервисы на сайте. При возникновении затруднений свободно обращайся к специалисту в чате на сайте и тебя проконсультируют по моделям. Используй в «Корзине» наши промокоды iSpace за январь 2024 года в Казахстане и заказывай по отличной цене. Пусть покупки радуют по всем фронтам!

Подробнее Скрыть