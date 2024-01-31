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Отзывы покупателей
Заказывал билеты несколько раз, цены у них весьма дешевые, проблем с заказом не было. Если собираетесь сэкономить и не собираетесь менять планов - это самое то, но лучше планировать поездку заранее. Если придется менять билеты потом, или отменять рейс, денег фиг получишь еще, начнут бегать от вас, так что если не знаете точные сроки, лучше заказать у самих авиакомпаний, а не через посредников.
- Анатолий
- 23.11.2015
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