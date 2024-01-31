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Промокоды «ФармаКосметика» в Казахстане

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Отзывы покупателей

Сейчас в «ФК» скидки 25% почти на всё. У меня суперчувствительная кожа, так что никакая косметика, кроме лечебной, мне не подходит, а здесь собраны все проверенные марки, есть удобная доставка и можно использовать бонусные коды. Радует, что продукция вся свежая, с большим запасом по сроку годности. Моя оценка магазину – 5.

  • Катерина Данилина
  • 05.03.2019

Ох как непросто найти качественную косметику по нормальным ценам. Но мне, к счастью, удалось. Кремы очень качественные, известные, не подделки. Использую их без последствий)) Беру здесь по акции, скидки получаются очень приличные. Другого такого магазина пока не обнаружила.

  • Карина
  • 01.12.2018

Пару раз покупала в данном интернет-магазине и очень довольна покупками! Оформила заказ, вскоре позвонил оператор подтвердить его, оплатила на сайте, абсолютно никаких проблем не возникло. Обещали доставить через пару дней, но доставили даже раньше, что было очень приятно. Забирала заказ рядом с домом в пункте выдачи, предварительно его можно было проверить. Скупила почти всю косметику бренда La Roche-Posay, все очень понравилось, все средства свежие со сроком годности до 2018 года, купила все с хорошей скидкой)) Просто влюбилась в ЦЗК! Практически ко всем средствам можно почитать отзывы, что помогает быстрее определиться с выбором, много способов оплаты тоже радует. Ну и, конечно же, приятные скидки и подарки :))) Буду заказывать еще и всем советую!

  • Светлана 25, Санкт-Петербург
  • 18.06.2016

Я знаю этот магазин уже несколько лет. В свое время я искала для себя возможность заказать себе лечебную косметику по более или менее адекватным реальности ценам и таким макаром случайно набрела на них. Магазин, в итоге, мне очень понравился, так что теперь я почти всю косметику покупаю тут. В магазине часто проводятся распродажи, так что можно отхватить косметику по очень хорошей стоимости. Сама косметика всегда приходит качественной и свежей, не могу сказать плохого на этот счет) Доставка стоит 170 рублей, но в зависимости от стоимости заказа и наличия акций она может обойтись и бесплатно)В общем пока проблем не было, магазин мне нравится)))

  • Анна
  • 10.12.2015
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