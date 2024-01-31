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Промокоды SHEIN в Казахстане

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Отзывы покупателей

Здравствуйте доставка есть в Таджикистане?

  • Gulandom
  • 16.05.2023

Обожаю этот магазин! Здесь классные модели и цены небольшие. А ещё часто бывают распродажи, причём скидки дают на топовые вещи. Обалденная бельевая коллекция, куча отзывов с фотками, в общем, классный магазин!

  • Грачёва Наташа
  • 11.02.2019

Люблю заказывать одежду из китайских магазинов, Shein не стал исключением. Нравится большое разнообразие моделей, есть возможность посмотреть отзывы о товаре, продавцы иногда присылают подарочки. Большинство товаров приходило обалденными, но были и не очень. С качеством как уж повезет. А если повезет, то это очень выгодная покупка, особенно для кошелька. Товары всегда можно обменять, поэтому смело всегда заказываю. Радуют постоянные скидки и интересные акции.

  • Татьяна
  • 12.08.2017
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