В постапокалиптическом симуляторе «Дей Р Сурвайвл» вы оказываетесь на территории бывшего Советского Союза, пережившего ядерную катастрофу. Вас ждет открытый мир с продуманной историей, наполненный ужасающими мутантами и сложными квестами. Ваша миссия – выжить и прокачаться, попутно исследуя неизведанные земли и находя новых союзников и врагов. Выживание в игре – это настоящий хардкор и экшен. Здесь на персонажа действуют опасная радиация, болезни и голод. Встреча с животными и монстрами таит смертельную опасность, а в огромной карте с 2700 детализованных городов легко запутаться. Изучайте ремесла, создавайте транспорт и оружие с секретными бонус-кодами. Выбирайте индивидуальный или многопользовательский режим, и вперед – побеждать чудовищ! С промокодами Day R Survival за январь 2024 года в Казахстане вам откроются уникальные возможности для развития и исследования. Заглядывайте на promokodus.com за новостями и спецпредложениями почаще.

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