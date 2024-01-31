Прямо сейчас закажите ароматную и сочную пиццу со скидкой по промокоду Dodo Pizza KZ! Известная сеть заведений быстрого питания предлагает разные начинки: мясные, колбасные, сырные, овощные, грибные и даже сладкие. Повара используют «живое» тесто, натуральный томатный соус и качественную моцареллу, которая тянется, как на картинке. При желании вы можете добавить в блюдо любой ингредиент. Дополнительно на сайте можно заказать итальянскую пасту, запеченный картофель, куриные крылышки и додстеры – роллы из тонкой пшеничной лепешки с мясом, овощами и соусом. Наслаждайтесь свежеприготовленными кулинарными шедеврами с минимальными затратами средств! На этой странице вас ждут действующие купоны и промокоды «Додо Пицца» KZ (dodopizza.kz) за январь 2024 года в Казахстане. Экономьте на заказе любимых блюд и получайте вкусные подарки от компании.

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