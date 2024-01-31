Не знаешь, где перекусить? Попробуй «Фарфор»! Этот ресторан предлагает всеми любимые роллы и пиццы, а также огромный ассортимент закусок, пирогов, лапши, напитков и разнообразные сеты и комбо. Сервис может похвастаться качественным оборудованием, продуманным меню и профессиональными работниками. А разработанные стандарты позволяют поднять эффективность компании и снизить цены для покупателей. На официальном сайте тебя ждут классные акции и розыгрыши, обязательно воспользуйся отличными предложениями. Для клиентов предусмотрена удобная бонусная программа лояльности. Можно заказать обратный звонок. Каталог постоянно обновляется, так что следи за новинками. Не думай, чем бы поужинать сегодня, освободи время для действительно важных вещей. Используй при заказе промокоды на скидку «Фарфор KZ» (Farfor) за январь 2024 года в Казахстане, чтобы вкусно и выгодно поесть. Здесь ты будешь заказывать часто.

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