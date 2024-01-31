Systeme Electric (ранее – Schneider Electric) – производитель электрооборудования для домов, квартир, офисов и промышленных предприятий. В фирменном интернет-магазине представлен широкий спектр продукции бренда: выключатели, розетки, рамки, датчики движения, терморегуляторы, звонки, устройства сигнализации и прочие товары. В каталоге ты также найдешь необходимые аксессуары для проведения монтажных работ. Компания предлагает современные и энергоэффективные решения для частных и производственных задач. Официальная гарантия дает тебе возможность бесплатно заменить или отремонтировать изделие в течение двух лет после его приобретения. Акции от торговой марки помогут тебе оформить заказ на выгодных условиях. На нашем сайте размещены актуальные промокоды «Систем Электрик» (ранее – «Шнайдер Электрик») за январь 2024 года в Казахстане. Активируй их при покупке, чтобы получить значительную скидку или приятный подарок!

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