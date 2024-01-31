Промокоды Beauty Discount Center в Казахстане

Отзывы покупателей

Всегда покупаю товары в Бьюти Дисконт Центре, с первой страницы – самые выгодные предложения. И кожа моя, и волосы благодарны – перемена продуктов ухода благотворно сказываются на красоте. Нравится, что можно товар рассмотреть, почитать отзывы, на некоторые, правда, их не так много, но пробовать новое приятно! Про всякие доставки-оплаты писать особо нечего, вся информация есть на сайте. У меня иногда получается бесплатная доставка, когда покупаю брендовую косметику и парфюм хай-класса. Магазином довольна. Prinima

Prinima 25.04.2019

Я никогда не против новинок и скидок (но только честных!). Здесь же не обманывают, народ пишет, что бывают задержки и путаница, но с моими заказами этого не случилось, из чего я сделала вывод – качество обслуживания покупателей во многом зависит от менеджмента, а с этим в Бьюти Дисконт Центре все нормально, общалась неоднократно по телефону – помогают, выслушивают, работают точно. И так здорово быть красивой и ухоженной, класс, все благодаря им и отлично подобранной косметике. Спасибо большое. Olga_PY

Olga_PY 19.03.2019