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Отзывы покупателей
Игра прикольная, но раздражают пуховики со своим донатом, тяжело нормально развивать замок без вложений, никакого баланса между игроками нет и в помине, не хватает стабильности и периодически пропадают воиска. А в остальном нормальная игра, можно убивать время.
- Alex
- 05.12.2015
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