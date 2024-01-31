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Коды ваучеров Chain Reaction Cycles в Казахстане

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Отзывы покупателей

Не раз заказывал различные запчасти, аксессуары и спорт. питание. Большой ассортимент радует, много в России просто не достать, а на то, что есть - цены сильно завышены. Кроме того, на сайте множество отзывов о разных товарах, в том числе и на русском. Доставка до России занимает примерно 2 недели, но это для доставки из-за границы нормально в целом. По Европе доставляет Parcelforce (можно следить по трекингу), по России - EMS, последнее конечно не сильно радует, но пойдет :) При заказе от 150$ доставка бесплатная, заказ оплачивал виртуальной картой. В целом очень даже советую!

  • Максим
  • 27.09.2014
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