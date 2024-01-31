«Гемотест KZ» выполняет лабораторные исследования для пациентов в Казахстане, имеет большой перечень услуг от клинической экспертизы крови до выявления генетических заболеваний. Все исследования признаются государственными медицинскими учреждениями. В своей работе компания использует ведущие мировые технологии. С легкостью можно записаться онлайн, не выходя из дома, чтобы избежать длинных очередей и огромного скопления людей. Разработать персональный план лечения поможет врач в процессе разговора по телефону. Экономь и принимай участие в программе вознаграждений, чтобы платить за услуги накопленными бонусами. Пройди диагностику в известном медицинском центре, узнай все свои показатели и сбереги крупную сумму! На нашем сайте ты найдешь все промокоды «Гемотест KZ» за январь 2024 года в Казахстане. Применяй при оплате и пользуйся лучшими предложениями! Береги себя и будь здоров!

Подробнее Скрыть