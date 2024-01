Uplay – официальный дистрибьютор продукции Ubisoft. Эта компания известна широкой аудитории созданием таких игр, как Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy, The Division, Anno, For Honor. В интернет-магазине представлено множество новинок компании, лицензионных дополнений и другого полезного контента, а также бесплатные развлекательные приложения. В разделе «Спецпредложения» собраны оригинальные пэки, включающие в себя полные собрания всех серий популярных бестселлеров. Получайте бонусы и скидки за предзаказы и зарабатывайте местную валюту. Игровыми монетами и промокодами можно оплатить часть покупки с помощью банковской карты, денежного перевода или электронного кошелька. Обязательно ознакомьтесь со списком спецпредложений, прежде чем оформлять заказ. Купоны (codes) «Юплей» за январь 2024 года в Казахстане гарантируют покупателям выгодные условия покупки и приятные сюрпризы. Наслаждайтесь экономным шопингом с «Промокодус» и заглядывайте к нам почаще за новинками!

