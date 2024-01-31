Сервис «Геймхаг» помогает геймерам прокачивать персонажей в любимых MMORPG, не прибегая к денежным вложениям. Играйте в World of Warships, Neverwinter, Blood and Soul, выполняйте особые задания в мини-играх для ПК и смартфонов, собирайте «Камни душ», которые впоследствии можно обменять на призы и кейсы со снаряжением. Бонусы можно не только выигрывать, проходя квесты. Их выдают за активное участие в жизни сообщества, добавление статей и новостей на сайт, ответы на форуме. С помощью специальных кодов можно увеличить количество баллов на балансе и быстрее получить заветный сундучок. Мы собрали свежие промокоды «Геймхаг» за январь 2024 года в Казахстане. Купон нужно открыть, скопировать и активировать в «Личном кабинете» в указанный срок. Оставайтесь в курсе актуальных спецпредложений и побеждайте вместе с «Промокодус».

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