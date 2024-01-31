В этой занимательной онлайн-игре детей ждут любимые герои «Смешариков». Здесь развлечения сочетаются с современными обучающими заданиями. Общаясь с друзьями и выполняя увлекательные упражнения, дети 6-12 лет повторяют школьный материал, тренируют память и внимание, развивают творческие способности. Родители оценят дружелюбную атмосферу, ненавязчивый контроль модераторов и отсутствие насилия в игре. Здесь часто проводят веселые конкурсы и акции с подарками, а специальная карта дает возможность путешествовать, выполнять секретные миссии и менять внешность персонажа. Получайте фирменные румбики благодаря нашим промокодам и пополняйте свою копилку. Коды «Шарарам» за январь 2024 года в Казахстане – отличная возможность узнать новое и повеселиться. Заходите почаще за свежими купонами на promokodus.com и активируйте их в указанный период.

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