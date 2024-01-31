Viber – это простое и удобное мобильное приложение для звонков и отправки сообщений. Бесплатной и безопасной связью уже пользуются более миллиарда человек по всей планете. Программа одинаково хорошо работает на стационарных компьютерах и портативных устройствах. С ее помощью можно отправлять платные вызовы абонентам городских или сотовых номеров по всему миру со скидками по купонам. Клиентов порадует HD-качество изображения и звука без помех и задержек. К письмам можно добавлять различные файлы, стикеры и аудиосообщения. Попробуйте новую разработку – групповые чаты, которые вмещают неограниченное количество участников. А сэкономить на тарифах полезной услуги Out помогут секретные коды. Общайтесь без ограничений и обменивайтесь ценной информацией с друзьями, близкими и коллегами благодаря различным акционным предложениям. Активируйте промокоды (promo codes) «Вайбер» за январь 2024 года в Казахстане, чтобы получать дополнительные бонусы. Свежие акции появляются на нашем портале ежемесячно, следите за новостями!

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