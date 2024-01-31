Промокоды на скидку Lamoda KZ
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Отзывы покупателей
люблю этот магазин,у них постоянно какие нибудь скидки и акции и одежда прикольная,красивая. По акциям правда стоит следить за вещами и брать быстренько,т.к. разбирают вещи очень быстро. доставляются вещи почтой,тоесть примерно за 10-12 дней.Обслуживание у магазина тоже хорошее,операторы вежливо решают все вопросы,вернуть не устраивающую вещь вполне реально,вобщем магазин очень приличный
- Диляра
- 03.09.2015
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