«Французский Дом» – сеть парфюмерно-косметических магазинов в Казахстане. Компания заботится о своих клиентах, а потому реализует только качественную и современную продукцию лучших проверенных брендом с мировым именем, и все это по доступным ценам. В каждой розничной точке работают профессиональные консультанты, готовые помочь каждому клиенту с выбором. Регистрируйся, чтобы заказывать стало еще проще и удобнее. Не пропускай спецпредложения и распродажи, дари близким сертификаты на покупку. Подпишись на рассылку french-house.kz и получай только нужные новости о новинках и акциях прямо из первых рук. К оплате принимаются банковские карты Visa, Mastercard, Maestro и American Express. Доставка производится по всей стране не дольше десяти дней. Найди для себя лучшие средства по уходу, а также для красоты и настроения. Активируй промокоды «Французский Дом» (Beautymania) за январь 2024 года в Казахстане и с удовольствием пользуйся новинками, сэкономив средства!

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