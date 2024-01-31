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Отзывы покупателей
Впервые решили с супругой отдохнуть по путевке от компании Тез Тур на Кипре. Все понравилось: отель уютный, небольшой, кормили по-домашнему, экскурсии интересные, а для молодежи здесь были всякие дискотеки. Спасибо дочке: она нашла здесь акцию на билеты. Теперь будет, что вспомнить!
- Юрий Романович
- 05.03.2019
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