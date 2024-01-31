Я довольно часто заказываю одежду в этом магазине и в принципе,довольна его работой) больше всего меня привлекла бесплатная доставка и возможность примерки на дому. Это замечательная услуга,на мой взгляд, и к тому же если вам товар не понравится или не подойдет, денег магазин за это не берет) Ассортимент, цены и наличие скидок приятно радуют, но доставка часто очень медленная, и иногда приходится самой звонить курьеру)

Виктория

Виктория 27.10.2015