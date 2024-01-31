Шутер с элементами action «Соул Найт» перенесет вас в фантастический мир, где судьба человечества зависит от смелого главного героя, противостоящего пришельцам. Стилизованная пиксельная графика, увлекательный игровой процесс и понятный геймплей делают приложение одним из лучших среди представителей данного жанра. «Фишка» игры – случайная генерация локаций: вы никогда не знаете, что ждет вас за поворотом. Более 170 единиц сумасшедшего оружия можно улучшать при помощи кодов (codes). Детально прописанные персонажи и неожиданные повороты сюжета не дадут вам расслабиться. Спасите планету от чужеродных захватчиков и получите дополнительные бонусы и алмазы! С промокодами Soul Knight за январь 2024 года в Казахстане вам не придется тратить большие суммы денег. Помните, что срок действия каждого спецпредложения ограничен.

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